Prabowo: Saya Melihat Menteri Dibeli, Jenderal Dibeli, Presiden Mau Dibeli!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku heran karena masih ada pihak yang berupaya menyogok, atau membeli pejabat negara, mulai dari jenderal, menteri, bahkan hingga presiden.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Mulanya, Prabowo mengatakan bahwa sejak kecil dirinya telah bersumpah untuk mengabdikan diri kepada rakyat Indonesia. Namun, hingga memasuki usia pensiun, dia masih harus menyaksikan rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan akibat kekayaan negara yang terus diambil.

“Jadi saudara karena saya katakan tadi dari kecil sumpah saya, hidup jiwa raga saya untuk rakyat, untuk bangsa Indonesia. Di usia saya pensiun, saya harus melihat rakyat saya masih miskin. Saya harus melihat kekayaan kita diambil terus. Saya harus melihat pemimpin-pemimpin kita mau disogok, mau dibeli, menteri dibeli, Jenderal dibeli, presiden mau dibeli saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo.

Prabowo mengaku heran dengan kondisi tersebut. Dia bahkan mempertanyakan keadaan yang terjadi di negaranya.

“Geleng-geleng kepala saya. Apakah ini negara saya. Dan kalau saya tidak ikut saya tidak patuh mereka akan goyang saya. Mereka akan bikin demonstrasi, akan bikin kerusuhan,” bebernya.