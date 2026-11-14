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Periksa Tiga Saksi, KPK Dalami Pengadaan Bersumber Dana Siap Pakai BNPB

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |00:05 WIB
Periksa Tiga Saksi, KPK Dalami Pengadaan Bersumber Dana Siap Pakai BNPB
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (13/11/2026). Ketiga saksi yang diperiksa merupakan dua aparatur sipil negara (ASN) BNPB, Donny Immanuel dan Tri Hartatiningsih, serta pensiunan ASN BNPB, Ibnu Asur. Penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran bersumber dari DSP.

"Semua saksi hadir," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (13/11/2026).

Budi menjelaskan, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) di BNPB.

"Dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait proses pengadaan yang menggunakan anggaran bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) di BNPB," ujar Budi.

Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana di lingkungan BNPB terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pejabat BNPB dan pihak swasta yang diduga terlibat dalam penyimpangan pengadaan barang dan jasa.

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Topik Artikel :
BNPB Korupsi BNPB KPK
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