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Hercules Datangi KPK, Penuhi Panggilan sebagai Saksi Kasus ATR/BPN

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |10:59 WIB
Hercules Datangi KPK, Penuhi Panggilan sebagai Saksi Kasus ATR/BPN
Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules di gedung KPK (foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (11/11/2026). Dia memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pantauan di lokasi, Hercules tiba di kantor KPK sekitar pukul 10.26 WIB menggunakan mobil SUV hitam. Dia terlihat mengenakan pakaian serba hitam.

"Kita mau kasih keterangan terkait urusan persoalan tanah Summarecon, dan terkait juga pejabat-pejabat yang ditangkap sama Dirjen ATR dan pejabat Summarecon juga," kata Hercules kepada wartawan.

Hercules mengatakan, dirinya juga akan memberikan penjelasan mengenai uang Rp800 juta yang sebelumnya diserahkan oleh kuasa hukumnya kepada KPK.

"Jadi hari ini kedatangan karena kita dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana, dari mana. Makanya hari ini kita datang untuk menjelaskan terkait itu," ujarnya.

Setelah memberikan keterangan kepada awak media, Hercules memasuki Gedung Merah Putih KPK dengan pengawalan sejumlah orang dari timnya.

 

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