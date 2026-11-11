KPK Geledah Enam Lokasi Terkait Kasus Korupsi Jalan di Sumut, Sita Dokumen dan Barang Elektronik

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam lokasi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi, proyek di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut).

Penggeledahan tersebut dilakukan selama dua hari, yakni pada Senin hingga Selasa, 9-10 November 2026. Enam lokasi yang digeledah terdiri atas dua kantor dan empat rumah.

"Bahwa pada awal pekan ini, Senin-Selasa (9-10/11), penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi, yakni dua lokasi kantor dan empat lokasi rumah," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (11/11/2026).

Budi merinci, dua kantor yang digeledah merupakan Kantor Satuan Kerja (Satker) Wilayah I dan Satker Wilayah II BBPJN Sumut. Sementara itu, empat lokasi lainnya meliputi dua rumah kontraktor jalan, rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumut, serta rumah mantan Kepala Satker di BBPJN Sumut.

"Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini," ujarnya.