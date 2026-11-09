KPK Panggil Anggota DPR Anwar Sadad Terkait Kasus Dana Hibah Jatim

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang kini menjadi anggota DPR, Anwar Sadad, pada Senin (9/11/2026). Ia dipanggil terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Jawa Timur 2021-2022.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Selain Anwar, tim penyidik lembaga antirasuah juga menjadwalkan pemanggilan satu orang lainnya, yakni Bagus Wahyudiono selaku pihak swasta. Belum ada informasi terkait kehadiran kedua pihak yang dipanggil tersebut. Materi pemeriksaan pun belum diungkap.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk Pokmas yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, sebanyak 21 orang tersangka tersebut terdiri atas empat pihak penerima suap dan 17 pihak pemberi yang terbagi dalam tiga klaster.

"KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, yakni empat orang selaku pihak penerima dan 17 orang selaku pihak pemberi. Dalam penanganan perkara ini terdiri dari tiga klaster," kata Taufik, Rabu, 22 Juli 2026.