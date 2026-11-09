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Jaksa Hadirkan 4 Saksi di Sidang Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |11:10 WIB
Jaksa Hadirkan 4 Saksi di Sidang Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
Empat saksi dihadirkan dalam sidang eks Jampidsus Febrie Adriansyah (Foto: Jonathan S/Okezone)
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JAKARTA - Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. 

Sidang hari ini masih dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum (JPU). Adapun JPU menghadirkan empat saksi pada sidang hari ini.

"Untuk hari ini kami menghadirkan empat orang saksi," kata jaksa penuntut umum (JPU), Senin (9/11/2026).

Adapun keempat saksi di antaranya:

- Eky Pratama, Legal Manager PT Sinar Mas Agro Resources and Technology
- Rijani T Bondan, pensiunan LPEI
- Tan Hendy Taizar, Vice President PT Inti Sumber Baja Sakti
- Sunu Widi Purwoko, mantan pegawai LPEI

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