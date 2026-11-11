66 Tentara di Kongo Dihukum Mati Gegara Dianggap Pengecut

KONGO – Sebanyak 66 tentara dijatuhi hukuman mati di Republik Demokratik Kongo (DR Kongo) atas tuduhan pengecut, pemberontakan, dan menolak mematuhi perintah. Demikian dilaporkan sejumlah media lokal.

Vonis tersebut dijatuhkan setelah 71 tentara menjalani persidangan di pengadilan militer di Walikale, Provinsi Kivu Utara, Kongo timur, melansi BBC, Selasa (11/10/2026). Dari jumlah tersebut, empat tentara dinyatakan bebas, sedangkan satu lainnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

Pihak militer menyatakan persidangan tersebut bertujuan meningkatkan kedisiplinan pasukan yang tengah menghadapi kelompok-kelompok bersenjata di wilayah timur Kongo.

Wilayah tersebut telah dilanda konflik selama beberapa dekade. Pertempuran masih terus berlangsung antara pasukan pemerintah dan Front untuk Pendirian Kembali Bangsa (FRN), koalisi pemberontak yang mencakup kelompok M23.

Para tentara itu dilaporkan ditangkap pada 20 Oktober di Walikale. Mereka dituduh meninggalkan posisi dan melarikan diri saat terjadi bentrokan dengan para pejuang FRN.