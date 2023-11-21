Setidaknya 37 Orang Tewas Terinjak-injak di Acara Perekrutan Tentara di Kongo

BRAZZAVILLE – Setidaknya 37 orang tewas akibat rempuhan saat perekrutan tentara di sebuah stadion di Kongo-Brazzaville, kata para pejabat.

Beberapa orang mencoba menerobos gerbang stadion di ibu kota, Brazzaville, sehingga menyebabkan desak-desakan, kata warga sebagaimana dilansir BBC.

Pekan lalu, tentara mengumumkan rencana merekrut sekira 1.500 orang berusia antara 18 dan 25 tahun. Tidak jelas berapa banyak orang yang terluka dalam insiden semalam itu.

Sebuah pernyataan pemerintah mengatakan bahwa "unit krisis" telah dibentuk, kantor berita AFP melaporkan.

Menurut kantor berita Associated Press, sebanyak 700 orang setiap hari telah mendaftar selama seminggu terakhir di pusat perekrutan.

Pada Senin, (20/11/2023) malam, ribuan anak muda dilaporkan muncul di stadion Michel d'Ornano untuk menjadi antrean pertama pada Selasa, (21/11/2023).

(Rahman Asmardika)