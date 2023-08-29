Kelompok Bersenjata Serang Gereja Kongo, Tewaskan Setidaknya 14 Orang

BENI – Setidaknya 14 orang tewas di Provinsi Ituri, Kongo timur, pada Minggu, (27/8/2023) setelah milisi menyerang jamaah yang sedang berdoa di sebuah gereja, kata seorang pejabat setempat dan seorang pemimpin masyarakat sipil pada Senin, (28/8/2023).

Kelompok Koperasi Pembangunan Kongo (CODECO), salah satu dari banyak milisi yang beroperasi di wilayah timur yang dilanda konflik, berada di balik serangan tersebut, kata administrator wilayah Djugu Ruphin Mapela dan pemimpin masyarakat sipil Dieudonne Lossa.

“Para korban berdoa kepada Tuhan, namun sayangnya milisi yang diidentifikasi sebagai CODECO menembaki mereka,” kata Lossa sebagaimana dilansir Reuters.

Keduanya mengatakan bahwa 9 warga sipil, 4 penyerang dan seorang tentara tewas.

Mapela mengatakan bahwa militan menyerang gereja Mesa, Cepac dan Aumopro yang terletak di dekat tepi Danau Albert di wilayah Bahema-Nord.