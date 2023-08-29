Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kelompok Bersenjata Serang Gereja Kongo, Tewaskan Setidaknya 14 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |21:01 WIB
Kelompok Bersenjata Serang Gereja Kongo, Tewaskan Setidaknya 14 Orang
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

BENI – Setidaknya 14 orang tewas di Provinsi Ituri, Kongo timur, pada Minggu, (27/8/2023) setelah milisi menyerang jamaah yang sedang berdoa di sebuah gereja, kata seorang pejabat setempat dan seorang pemimpin masyarakat sipil pada Senin, (28/8/2023).

Kelompok Koperasi Pembangunan Kongo (CODECO), salah satu dari banyak milisi yang beroperasi di wilayah timur yang dilanda konflik, berada di balik serangan tersebut, kata administrator wilayah Djugu Ruphin Mapela dan pemimpin masyarakat sipil Dieudonne Lossa.

“Para korban berdoa kepada Tuhan, namun sayangnya milisi yang diidentifikasi sebagai CODECO menembaki mereka,” kata Lossa sebagaimana dilansir Reuters.

Keduanya mengatakan bahwa 9 warga sipil, 4 penyerang dan seorang tentara tewas.

Mapela mengatakan bahwa militan menyerang gereja Mesa, Cepac dan Aumopro yang terletak di dekat tepi Danau Albert di wilayah Bahema-Nord.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Serangan Militan Kongo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/18/2947964/pemilu-republik-demokratik-kongo-presiden-felix-tshisekedi-dinyatakan-sebagai-pemenang-telak-EUzABYK4JV.jpg
Pemilu Republik Demokratik Kongo, Presiden Felix Tshisekedi Dinyatakan Sebagai Pemenang Telak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/18/2936161/presiden-rd-kongo-bandingkan-presiden-rwanda-dengan-hitler-fp7lhEsShH.JPG
Presiden RD Kongo Bandingkan Presiden Rwanda dengan Hitler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/18/2924765/setidaknya-37-orang-tewas-terinjak-injak-di-acara-perekrutan-tentara-di-kongo-8PHa74kxQG.jpg
Setidaknya 37 Orang Tewas Terinjak-injak di Acara Perekrutan Tentara di Kongo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/18/2875586/protes-anti-pbb-di-kongo-40-orang-tewas-dan-56-terluka-lYk4BBXSt4.jpg
Protes Anti PBB di Kongo, 40 Orang Tewas dan 56 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/10/18/2811306/banjir-dahsyat-di-kongo-tewaskan-setidaknya-400-orang-lebih-dari-5-000-korban-belum-ditemukan-dNQejvebwk.jpg
Banjir Dahsyat di Kongo Tewaskan Setidaknya 400 Orang, Lebih dari 5.000 Korban Belum Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/04/18/2793164/longsor-tewaskan-setidaknya-21-orang-di-rd-kongo-korban-sebagian-besar-anak-anak-R8vDp4CYgn.jpg
Longsor Tewaskan Setidaknya 21 Orang di RD Kongo, Korban Sebagian Besar Anak-Anak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement