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Kasus Korupsi BNPB, KPK Panggil 9 Saksi dari Pihak Swasta

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |15:17 WIB
Kasus Korupsi BNPB, KPK Panggil 9 Saksi dari Pihak Swasta
Ilustrasi.
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sembilan saksi dari pihak swasta terkait kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (9/11/2026).

Sembilan saksi tersebut yaitu Komisaris PT Trans Lintas Selaras Ibnu Rachmat Faisal, Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi Winardi Harsawiguna, wiraswasta Angga Sudrahanggaraarly, serta karyawan swasta Jonni.

Selanjutnya, Direktur PT Menara Internusa Pratama Dina Mariana, Direktur PT Betawi Putra Logistik Kevin Adri Geaviano, Direktur PT Indoprima Trans Refrizal Nasution, Direktur PT Lintas Jaya Express Monti Nugroho, dan Direktur PT Lintas Jaya Logistik Chinthya Magdalena.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya.

Belum diketahui materi apa yang akan digali dari keterangan para saksi tersebut.

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