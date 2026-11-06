Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Digitalisasi SPBU, KPK Sita Rp2 Miliar dari Dirut KAI Bobby Rasyidin

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |13:05 WIB
Kasus Digitalisasi SPBU, KPK Sita Rp2 Miliar dari Dirut KAI Bobby Rasyidin
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin. Penyitaan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina periode 2018-2023.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penyitaan tersebut. Dia menjelaskan, Bobby hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut.

"Benar, dalam penyidikan perkara ini, salah satunya telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp2 miliar, dari salah seorang saksi Sdr. BR," kata Budi saat dihubungi wartawan, Jumat (6/11/2026).

Meski demikian, Budi belum mengungkapkan secara terperinci waktu penyitaan uang tersebut. Dia hanya memastikan bahwa penyitaan dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan digitalisasi SPBU.

"Ya, dalam perkara dugaan TPK terkait digitalisasi SPBU," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Dirut KAI Kasus korupsi KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/337/3252455//mahfud_md-yn5w_large.jpg
Mahfud MD Heran Jokowi dan Gibran Tak Masuk Daftar Dugaan Penyadapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/337/3252451//achmad_taufik_husein_resmi_jadi_direktur_penyidikan-tR9y_large.jpg
KPK Lantik Tujuh Pejabat, Achmad Taufik Husein Resmi Jadi Direktur Penyidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/337/3252218//sekjen_mpr-v6e0_large.jpg
Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Bakal Diseret ke Meja Hijau dalam Kasus Gratifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/337/3252110//nusron-QLnT_large.jpg
Periksa Nusron, KPK Dalami Uang yang Diterima Orang Kepercayaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/337/3252066//menteri_atrbpn_nusron_wahid-cntv_large.jpg
Rampung Pemeriksaan di KPK, Nusron Wahid Pilih Bungkam Usia Kericuhan dengan Media
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/337/3251830//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-Ogv1_large.jpg
Kasus Gratifikasi Pajak, KPK Periksa Saksi di Hongkong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement