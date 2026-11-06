KPK Lantik Tujuh Pejabat, Achmad Taufik Husein Resmi Jadi Direktur Penyidikan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik tujuh pejabat baru untuk mengisi sejumlah posisi strategis, di lingkungan lembaga antirasuah tersebut. Salah satunya Achmad Taufik Husein yang kini resmi menjabat sebagai Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK.

Sebelum dilantik secara definitif, Taufik diketahui menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan. Posisi tersebut diembannya setelah Asep Guntur Rahayu ditunjuk menjadi Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.

Selain Taufik, sejumlah pejabat lain juga mendapat penugasan baru. Arend Arthur Duma dilantik sebagai Direktur Antikorupsi Badan Usaha, Imam Turmudhi sebagai Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III, serta Juned Junaidi sebagai Inspektur.

Sementara itu, tiga jabatan administrator diisi oleh Amalia Rosanti sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Dewan Pengawas, Elih Dalilah sebagai Kepala Sekretariat Bidang Pencegahan dan Monitoring, serta Raden Natalia Kristianto sebagai Kepala Bagian Litigasi dan Perlindungan Saksi.

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, mengatakan pelantikan tersebut merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan pemberantasan korupsi yang semakin kompleks.