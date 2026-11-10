KPK Panggil Pj Bupati Pemalang sebagai Saksi Kasus Dugaan Pemerasan Anom Widiyantoro

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Penjabat (Pj) Bupati Pemalang, Nurkholes, pada Selasa (10/11/2026). Dia dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Selain Nurkholes, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi lainnya. Mereka adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Suranto, dan Bupati Sorong, Petronela Krenak, yang merupakan saksi dalam penjadwalan ulang pemeriksaan.

Dua saksi lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Dias Pamungkas dan Dias Adi Dharma.

KPK belum mengungkapkan materi pemeriksaan yang akan didalami dari keterangan kelima saksi tersebut.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro sebagai tersangka dugaan pemerasan. Anom ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris (GHA); staf administrasi, Setya Budi Dias (DIS); serta Lilik Budi Suprianto (LBS), ayah dari Dias.

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