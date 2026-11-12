Eks Pejabat Bea Cukai Rizal Divonis 9 Tahun Penjara, Wajib Bayar Uang Pengganti Rp15,7 Miliar

JAKARTA - Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Rizal, divonis sembilan tahun penjara dalam perkara korupsi terkait importasi barang. Selain hukuman penjara, Rizal juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp15,7 miliar.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Majelis hakim menyatakan, Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana suap dan gratifikasi secara bersama-sama.

Selain pidana penjara, hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar, Rizal harus menjalani pidana kurungan pengganti selama 190 hari.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 190 hari," ujar Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dian Wardi Haskori, Kamis (12/11/2026).

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp15,7 miliar.

"Menjatuhkan pidana pengganti terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp15.700.000.000,00," tutur hakim.

Uang pengganti tersebut harus dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila Rizal tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, kewajiban tersebut akan diganti dengan pidana penjara sesuai ketentuan putusan.

"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dijatuhi pidana penjara," lanjut Brelly.