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Diperiksa KPK Terkait Kasus ATR/BPN, Hercules Dicecar 14 Pertanyaan

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |19:28 WIB
Diperiksa KPK Terkait Kasus ATR/BPN, Hercules Dicecar 14 Pertanyaan
Rozario de Marshall alias Hercules menghadiri pemeriksaan KPK.
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Selasa (11/11/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, Hercules menerima 14 pertanyaan dari penyidik.

Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Hercules, Agustinus Nahak, seusai pemeriksaan kliennya. Menurut Nahak, materi pertanyaan penyidik berfokus pada asal-usul uang Rp800 juta yang telah dikembalikan ke lembaga antirasuah tersebut.

"Tadi ada kurang lebih 14 pertanyaan dari penyidik KPK dan dijawab sangat jelas dan terang benderang oleh Maung terkait seputar uang Rp800 juta tersebut," kata Nahak.

Nahak menjelaskan, selama pemeriksaan Hercules membeberkan asal-usul uang ratusan juta rupiah tersebut. Ia menegaskan uang itu tidak ada kaitannya dengan pemblokiran Hak Guna Bangunan (HGB).

"Tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa uang Rp800 juta itu awalnya sebenarnya diberikan oleh legal dari Summarecon kepada sopir dari Maung sendiri. Uang tersebut tujuannya adalah untuk perjalanan, karena waktu itu Maung mau ke Timor Leste. Selain itu, juga untuk meminta bantuan memfasilitasi tim hukum GRIB, ahli waris, dan tim hukum Summarecon agar ada penyelesaian, dalam artian hak-hak ahli waris juga harus diberikan," ujarnya.

"Jadi kami tegaskan lagi bahwa kehadiran Maung ke sini adalah untuk mengklarifikasi," sambungnya.

(Rahman Asmardika)

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