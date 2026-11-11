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Kasus Suap HGB Summarecon, Hercules: Saya Diminta Jelaskan Asal Uang Rp800 Juta!

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |18:00 WIB
Kasus Suap HGB Summarecon, Hercules: Saya Diminta Jelaskan Asal Uang Rp800 Juta!
Hercules: Saya Diminta Jelaskan Asal Uang Rp800 Juta/Okezone
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JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshall alias Hercules selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Rabu (11/11/2026).

Pantauan Okezone di lokasi, Hercules terlihat selesai menjalani pemeriksaan sekira pukul 15.31 WIB. Artinya, ia diperiksa kurang lebih selama lima jam setelah masuk pukul 10.30 WIB.

Dalam kesempatan tersebut, Hercules mengaku diminta untuk menjelaskan asal-usul uang Rp800 juta yang diserahkan kemudian disita KPK.

"Terkait itulah yang KPK mengundang untuk saya menjelaskan uang itu asal-usulnya dari mana, dan uang itu untuk apa, dan uang itu dari siapa," kata Hercules di lokasi.

Hercules menyebutkan, uang itu dari tim hukum Summarecon. Menurutnya, uang itu diberikan untuk keperluannya ke luar negeri dan mediasi dengan ahli waris.

Pemberian uang itu kata Hercules, untuk membantu kegiatan yang pada saat itu ke luar negeri. Namun dia tidak menjelaskan tujannya.

 

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