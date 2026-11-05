Namanya Masuk Daftar Penyadapan Jenderal Listyo Cs, Hercules: Aku Makin Hebat Saja

JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, menanggapi kabar namanya masuk dalam daftar sasaran penyadapan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Saya kemarin lihat, saya juga masuk urutan nomor 25 ya, lah ini aku makin hebat saja ini," kelakar Hercules kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (5/11/2026).

Hercules mengaku tidak menyangka namanya turut masuk dalam daftar tersebut. Sebab, dia merasa hanya orang biasa dan bukan pejabat negara.

"Berarti Hercules termasuk diperhitungkan ya? Padahal saya biasa-biasa saja," ujarnya.

Meski demikian, Hercules menyampaikan keprihatinannya atas dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.