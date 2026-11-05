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Media Asing Soroti Kasus Penyadapan Listyo cs, Sebut Upaya Makar hingga Hubungan Prabowo-Jokowi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |15:58 WIB
Media Asing Soroti Kasus Penyadapan Listyo cs, Sebut Upaya Makar hingga Hubungan Prabowo-Jokowi
Listyo Sigit Prabowo.
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JAKARTA – Kasus penyadapan terhadap Presiden yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo turut mendapat sorotan dari media internasional. Pada Kamis (5/11/2026), sejumlah media asing termasuk Reuters, AFP, Al Jazeera, South China Morning Post (SCMP), hingga TRT melaporkan tentang kasus penyadapan tersebut dan pencopotan Listyo sebagai KSP terkait kasus ini.

Laporan SCMP pada Rabu, 4 November menyebut kasus penyadapan ini sebagai “makar”, mengutip keterangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Laporan tersebut juga menyoroti dampak dari pencopotan Listyo sebagai KSP terhadap hubungan antara Presiden Prabowo dengan pendahulunya, Joko Widodo (Jokowi). Dalam laporannya, SCMP menekankan bahwa Listyo merupakan sosok yang memiliki hubungan dengan kedua tokoh dan skandal ini berpotensi merusak hubungan antara Prabowo dan Jokowi.

SCMP juga menyebut dua tersangka lainnya, yaitu Irjen Ahrie Sonta Nasution—yang merupakan mantan ajudan Prabowo—dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Al Jazeera, Reuters, dan AFP melaporkan pencopotan Listyo dan kronologi kasus penyadapan yang telah berlangsung dari 2025 hingga 2026. Diangkat juga upaya para tersangka untuk menghilangkan bukti dengan menghapus file berisi komunikasi yang disadap.

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