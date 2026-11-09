Listyo Tersangka Penyadapan Prabowo, Megawati: Saya Sudah Pernah Ngomong Saatnya Diganti!

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyinggung kembali rekam pernyataannya yang pernah menyebut, bahwa sudah waktunya Jenderal Listyo Sigit Prabowo diganti dari jabatannya sebagai Kapolri.

Hal itu diungkapkannya saat memberikan pidato politik lingkungan dalam acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (9/11/2026).

“Tahun berapa kan saya sudah pernah ngomong, pak Sigit itu udah waktunya diganti, aduuh, benar kan?,” kata Megawati yang langsung disambut tepuk tangan para kader PDIP yang hadir.

Presiden kelima RI itu menyatakan bahwa pernyataannya kala itu bukan atas dasar ketidaksukaannya terhadap Listyo Sigit. Hal itu dikatakan lantaran ada aturan yang membatasinya.

“Lho saya tidak sirik, tidak benci, tidak hanya ngomong, tapi apa? Karena aturan,” ujarnya menegaskan.

Megawati secara tegas juga meminta agar pernyataannya ini ditulis kepada awak media yang hadir di lokasi.

“Nah iya, ditulis, lho! Kalau ndak, kalian tuh takut, tahu tidak? Hanya nunggu aja! Kesal saya, benar, lho! Saya ini jelek-jelek masih presiden kelima! Tolong diingat dulu,” tandasnya.

Sekadar informasi, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.