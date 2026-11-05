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Hercules Geram Prabowo Disadap Listyo Sigit: Pengkhianatan Terhadap Bangsa dan Negara!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |17:32 WIB
Hercules Geram Prabowo Disadap Listyo Sigit: Pengkhianatan Terhadap Bangsa dan Negara!
Hercules Geram Prabowo Disadap Listyo Sigit/Okezone
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JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules menanggapi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, hal itu bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.

“Saya pribadi dan juga sebagai Ketua Umum organisasi masyarakat ikut prihatin,"kata Hercules kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (5/11/2026).

"Kalau menurut saya, ini semacam pengkhianat, pengkhianat terhadap bangsa, pengkhianat terhadap rakyat Indonesia, pengkhianat terhadap negara,"lanjutnya.

Hercules meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan tidak dibiarkan begitu saja. Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga proses penegakan hukum harus berlaku bagi siapa pun tanpa pandang bulu, termasuk apabila pihak yang diduga merupakan mantan pejabat tinggi negara.

"Ini enggak boleh dibiarkan. Karena di negara hukum, tentunya hukum itu berlaku untuk semua orang," ujarnya.

Di sisi lain, Hercules juga menyatakan dukungannya kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto beserta jajaran Polri dalam menangani persoalan tersebut.

"Kami rakyat, kami organisasi, kami masyarakat, ulama, dan kami ada di belakang Polri. Kami ada di belakang Kapolri, TNI, pemerintah, dan Pak Presiden. Indonesia harga mati," tegasnya.

 

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