Eks Kasi Intelijen P2 Bea Cukai Dituntut 5 Tahun Penjara Atas Tuduhan Gratifikasi

Mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Budiman Bayu Prasojo dituntut lima tahun penjara.

JAKARTA - Mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Budiman Bayu Prasojo dituntut lima tahun penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dari pengusaha John Field dan sejumlah pengusaha rokok. Surat tuntutan tersebut dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11/2026).

Jaksa menilai Budiman telah terbukti melakukan tindak pidana gratifikasi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b juncto Pasal 20 huruf c, juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP. Jaksa juga menilai Budiman gagal melaporkan gratifikasi yang diterimanya dalam kurun waktu 30 hari.

"Menuntut agar majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan Terdakwa Budiman Bayu Prasojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa, Senin (9/11/2026).

Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana denda senilai Rp300 juta subsider pidana penjara selama 100 hari kepada terdakwa.

Selain itu, jaksa menuntut Budiman membayar uang pengganti senilai Rp653 juta paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

"Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara pengganti selama 1 tahun," tutur jaksa.

Dalam tuntutannya, jaksa memaparkan bahwa total nilai gratifikasi yang diterima Budiman Bayu Prasojo mencapai sekitar Rp7,73 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan Rp5,278 miliar, 10.000 dolar AS, 119.755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia, serta penerimaan terpisah sebesar Rp525 juta dalam mata uang dolar Singapura.