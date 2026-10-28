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KPK Geledah Kantor Bea Cukai Kudus dan PT Djarum, Sita Dokumen serta Barang Bukti Elektronik

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |23:05 WIB
KPK Geledah Kantor Bea Cukai Kudus dan PT Djarum, Sita Dokumen serta Barang Bukti Elektronik
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JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik saat menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus serta kantor PT Djarum pada Rabu (28/10/2026). Penggeledahan tersebut dilakukan terkait pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang melibatkan penerimaan negara dari sektor cukai.

“Penggeledahan saat ini masih berlangsung. Beberapa barang yang diamankan di antaranya dokumen dan barang bukti elektronik, di mana perkara ini diduga berkaitan dengan penerimaan negara dari bidang cukai,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (28/10/2026).

Budi menyebutkan, pengembangan kasus ini berfokus pada dugaan penyimpangan atau permainan dalam penetapan maupun penyaluran pita cukai.

“Yang pasti dugaan awal dari penyidikan perkara ini berkaitan dengan penerimaan negara dari cukai di PT Djarum,” ujarnya.

Budi belum merinci lebih jauh perihal konstruksi perkara tersebut. Menurutnya, pendalaman materi kasus akan terus dilakukan dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.

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