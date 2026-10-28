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Ricuh! Ribuan Mahasiswa Pukul Mundur Polisi hingga Bundaran HI

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |15:17 WIB
Ricuh! Ribuan Mahasiswa Pukul Mundur Polisi hingga Bundaran HI
Mahasiswa Pukul Mundur Petugas Kepolisian hingga Bundaran HI/Okezone
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JAKARTA - Ribuan mahasiswa melakukan aksi demo di kawasan Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (28/10/2026) ini. Mereka terlibat aksi saling dorong dengan barisan kepolisian hingga membuat polisi mundur.

Pantauan Okezone di lokasi, massa mahasiswa awalnya melakukan aksi demo di kawasan air mancur, tepat di sekitar Gedung BCA.

Kepolisian pun melakukan penjagaan agar mahasiswa tidak melebar sampai ke bagian Gedung Grand Hyatt, Jakarta Pusat.

Massa mahasiswa tersebut lantas merangsek ke depan mendorong barisan kepolisian. Personel yang jumlahnya kalah dari massa itu akhirnya terdorong mundur hingga membuat barisan polisi itu jebol.

Mereka bergerak menuju depan Gedung Grand Hyatt untuk melakukan aksi demonya. Mereka menyanyikan yel-yel dan terus meneriakkan kalimat "mahasiswa bersatu tidak bisa dikalahkan".

Saat ini, para mahasiswa tersebut terus melakukan aksi demonya di kawasan air mancur. Namun, aktivitas arus lalu lintas masih berjalan meski terpantau padat.

(Fahmi Firdaus )

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