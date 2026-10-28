Breaking News! Seorang Perwira Kopassus Ditetapkan Tersangka Tewasnya Letda Jihad

JAKARTA – Detasemen Polisi Militer (Denpom) IV/4 Surakarta menetapkan seorang perwira Kopassus, Letda AG sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Letda Inf Jihad Ahmad Al-Rasyid akibat tembakan senjata api di Gudang Senjata Grup 2 Kopassus, Kartasura, beberapa waktu lalu.

Tersangka diduga lalai menjalankan prosedur penggunaan pistol hingga senjata meletus dan mengenai korban.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyelidikan menemukan dugaan pelanggaran prosedur operasional standar (POS) dalam penggunaan senjata api.

“Penahanan di Denpom IV/4 Surakarta untuk penyidikan lebih lanjut. Adapun, barang bukti berupa satu pucuk senjata pistol, satu buah magasin, satu butir kelongsong peluru, rekaman CCTV di sekitar TKP,” ujar Kepala Penerangan Kopassus Kolonel Inf Indra Mardianto, Rabu (28/10/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, tersangka diduga membiarkan amunisi tetap berada di kamar peluru ketika mengokang pistol. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang didalami penyidik dalam mengungkap bagaimana senjata api itu meletus.

Sekadar diketahui, Letda Jihad, merupakan anggota dari Batalyon 26 Grup 2 Kopassus yang bermarkas di Kandang Menjangan, Surakarta.

Korban merupakan putra kedua dari Kapenrem 181/PVT Sorong, Mayor Inf Triyana dan Sekretaris Dinas PM-PTSP Kota Sorong, Zainab Jelfoom.