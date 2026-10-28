Peristiwa 28 Oktober: Hari Sumpah Pemuda

JAKARTA — Tanggal 28 Oktober menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia. Pada tanggal tersebut, para pemuda dari berbagai daerah mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 1928. Ikrar ini menjadi tonggak penting dalam menguatkan persatuan dan semangat kebangsaan Indonesia.

Selain peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober juga menyimpan sejumlah catatan sejarah dunia. Beberapa di antaranya adalah kemerdekaan Cekoslowakia dari Kekaisaran Austro-Hongaria, wafatnya filsuf Inggris John Locke, hingga kelahiran pendiri Microsoft, Bill Gates.

Berikut sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 28 Oktober:

1. Sumpah Pemuda Diikrarkan pada 1928

Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak penting dalam perjalanan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang disampaikan pada 28 Oktober 1928 itu menegaskan cita-cita bersama mengenai satu Tanah Air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia.

Ikrar tersebut lahir dalam Kongres Pemuda II yang dipimpin Sugondo Joyopuspito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Rangkaian kongres berlangsung selama dua hari, yakni 27–28 Oktober 1928.

Pada hari pertama, kegiatan berlangsung di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond atau Gedung Pemuda Katolik. Sementara itu, pertemuan hari kedua digelar di Gedung Oost Java, yang disebut berada di kawasan Medan Merdeka Utara Nomor 14.