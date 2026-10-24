Peristiwa 24 Oktober: Cut Nyak Meutia Gugur hingga PBB Resmi Berdiri

JAKARTA - Sejumlah peristiwa bersejarah terjadi pada 24 Oktober, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Peristiwa tersebut di antaranya gugurnya pahlawan nasional asal Aceh, Cut Nyak Meutia, hingga berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu, tanggal 24 Oktober juga berkaitan dengan sejarah ekonomi dunia dan kelahiran sejumlah tokoh terkenal. Berikut rangkuman peristiwa penting yang terjadi pada 24 Oktober.

1910 – Cut Nyak Meutia Gugur

Cut Nyak Meutia, yang juga dikenal dengan nama Tjoet Nyak Meutia, lahir di Keureutoe, Pirak, Aceh Utara, pada 15 Februari 1870. Ia gugur di Alue Kurieng, Aceh, pada 24 Oktober 1910 dalam perjuangannya melawan penjajahan Belanda.

Cut Nyak Meutia merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia asal Aceh. Gelar pahlawan nasional diberikan kepadanya melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1964.

1929 – Wall Street Mengalami Kejatuhan Bursa Saham

Kejatuhan bursa saham Wall Street pada 1929 menjadi salah satu peristiwa ekonomi paling berpengaruh dalam sejarah Amerika Serikat. Peristiwa ini dikenal sebagai Wall Street Crash of 1929 dan menjadi salah satu pemicu Depresi Besar (Great Depression).

Kejatuhan pasar saham tersebut berlangsung dalam beberapa tahap. Dua hari yang paling dikenal adalah Black Thursday atau Kamis Hitam pada 24 Oktober 1929 dan Black Tuesday atau Selasa Hitam pada 29 Oktober 1929.

Krisis tersebut mengguncang perekonomian Amerika Serikat dan turut berdampak pada perekonomian dunia.