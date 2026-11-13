Peristiwa 13 November: Tragedi Semanggi I hingga Serangan Teror di Paris

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting terjadi pada 13 November dan menjadi bagian dari catatan sejarah dunia. Mulai dari bencana alam, perkembangan teknologi, tragedi kemanusiaan, hingga serangan terorisme. Berikut beberapa peristiwa yang terjadi pada 13 November, dirangkum dari berbagai sumber.

1970 – Badai Bhola di Bangladesh Tewaskan Ratusan Ribu Orang

Badai Bhola merupakan siklon tropis mematikan yang menerjang Pakistan Timur (sekarang Bangladesh) dan Benggala Barat, India, pada November 1970.

Bencana tersebut menewaskan lebih dari 500 ribu orang dan tercatat sebagai salah satu siklon tropis paling mematikan dalam sejarah.

Badai Bhola memiliki kecepatan angin sekitar 190 kilometer per jam. Dampak bencana ini turut memperburuk situasi politik di Pakistan Timur yang kemudian berujung pada perjuangan kemerdekaan Bangladesh.

1985 – Gunung Nevado del Ruiz Meletus, 23 Ribu Orang Tewas

Nevado del Ruiz merupakan salah satu gunung berapi tertinggi di Kolombia. Gunung tersebut meletus pada 13 November 1985 dan memicu aliran lahar dingin yang menghancurkan Kota Armero.

Bencana tersebut menewaskan sekitar 23 ribu orang. Peristiwa tragis ini kemudian dikenal sebagai Tragedi Armero dan menjadi salah satu bencana vulkanik paling mematikan dalam sejarah Kolombia.