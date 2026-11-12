Peristiwa 12 November: Jenderal Soedirman Jadi Panglima Besar TKR hingga Tragedi Semanggi I

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah pada 12 November. Mulai dari terpilihnya Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 1945, Tragedi Semanggi I pada 1998, hingga peringatan Hari Jadi Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Selain itu, tanggal 12 November juga menjadi catatan sejarah politik dunia, salah satunya ketika tokoh revolusioner Rusia, Leon Trotsky, dikeluarkan dari Partai Komunis pada 1927.

Berikut sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 12 November, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber:

1. Jenderal Soedirman Terpilih Jadi Panglima Besar TKR

Pada 12 November 1945, Jenderal Soedirman terpilih sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat (TKR) melalui konferensi TKR. Ia kemudian dikenal sebagai Panglima Besar pertama dalam sejarah angkatan perang Indonesia.

Jenderal Besar TNI (Anumerta) Raden Soedirman merupakan salah satu tokoh militer penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namanya dikenal luas karena kepemimpinannya dalam mempertahankan kemerdekaan pada masa Revolusi Nasional Indonesia.

Soedirman lahir dari keluarga rakyat biasa di Purbalingga, Jawa Tengah. Ia kemudian diadopsi oleh pamannya yang merupakan seorang priyayi. Setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada 1916, Soedirman tumbuh sebagai siswa yang rajin dan aktif dalam berbagai kegiatan, termasuk kepanduan Muhammadiyah.

Pada 1936, setelah menyelesaikan pendidikan keguruan, Soedirman bekerja sebagai guru dan kemudian menjadi kepala sekolah di sekolah dasar Muhammadiyah. Ia juga aktif dalam organisasi Muhammadiyah dan pernah memimpin Kelompok Pemuda Muhammadiyah pada 1937.

Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942, Soedirman tetap menjalankan profesinya sebagai guru. Pada 1944, ia bergabung dengan Pembela Tanah Air (PETA) dan dipercaya menjadi komandan batalion di Banyumas.

Dalam perjalanan karier militernya, Soedirman sempat terlibat pemberontakan bersama sejumlah prajurit PETA. Peristiwa tersebut membuatnya diasingkan ke Bogor.