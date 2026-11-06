Peristiwa 6 November: Cut Nyak Dien Wafat hingga Kakawin Bharatayuddha Rampung Ditulis

JAKARTA - Tanggal 6 November menyimpan sejumlah peristiwa bersejarah, baik di Indonesia maupun dunia. Berbagai momen penting terjadi pada tanggal ini dari tahun ke tahun dan menjadi bagian dari catatan sejarah.

Okezone merangkum sejumlah peristiwa yang terjadi pada 6 November dari berbagai sumber. Di antaranya, rampungnya penulisan Kakawin Bharatayuddha, wafatnya salah satu pahlawan nasional Indonesia Cut Nyak Dien, hingga kelahiran mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari. Berikut ulasannya:

1. Kakawin Bharatayuddha Rampung Ditulis Mpu Sedah dan Mpu Panuluh

Kakawin Bharatayuddha merupakan karya sastra Jawa Kuno yang sangat termasyhur. Karya sastra ini menceritakan peperangan antara kaum Korawa dan Pandawa yang dikenal sebagai perang Bharatayuddha.

Berdasarkan kronogram yang terdapat pada bagian awal kakawin, karya sastra tersebut ditulis pada tahun 1079 Saka atau 1157 Masehi, pada masa pemerintahan Prabu Jayabaya. Kakawin ini tercatat selesai ditulis pada 6 November 1157.

Kakawin Bharatayuddha digubah oleh dua pujangga, yakni Mpu Sedah dan Mpu Panuluh. Bagian awal hingga kisah tampilnya Prabu Salya ke medan perang merupakan karya Mpu Sedah. Sementara itu, bagian selanjutnya ditulis oleh Mpu Panuluh.

2. Pahlawan Nasional Cut Nyak Dien Meninggal Dunia

Cut Nyak Dien merupakan pahlawan nasional Indonesia asal Aceh yang berjuang melawan Belanda dalam Perang Aceh. Ia lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh, pada 1848.

Cut Nyak Dien meninggal dunia pada 6 November 1908 di Sumedang, Jawa Barat. Ia wafat setelah diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan mengalami sakit.

Jenazahnya dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang, Jawa Barat. Perjuangannya melawan penjajahan Belanda menjadikan Cut Nyak Dien sebagai salah satu tokoh perempuan yang dikenang dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.