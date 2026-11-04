Peristiwa 4 November: Aksi 411 hingga Barack Obama Terpilih Jadi Presiden AS

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah pada 4 November. Peristiwa tersebut terjadi di dalam maupun luar negeri, mulai dari aksi unjuk rasa 411 di Jakarta, terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat, hingga wafatnya pahlawan nasional Haji Agus Salim.

Untuk mengingat kembali berbagai peristiwa bersejarah tersebut, Okezone merangkum sejumlah kejadian penting yang terjadi pada 4 November dari berbagai sumber.

1. Aksi 411

Aksi 4 November 2016 atau dikenal sebagai Aksi 411 dan Aksi Bela Islam III merupakan demonstrasi besar yang berlangsung di Jakarta.

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang berkaitan dengan Surah Al-Maidah ayat 51.

Puluhan ribu hingga ratusan ribu orang mengikuti aksi tersebut. Peristiwa ini menjadi salah satu momen penting dalam dinamika sosial dan politik Indonesia pada 2016.

2. Barack Obama Terpilih Jadi Presiden AS

Pada 4 November 2008, Barack Obama terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44 setelah memenangi pemilihan presiden.

Obama mencatat sejarah sebagai warga keturunan Afrika-Amerika pertama yang terpilih menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan Amerika Serikat.

Sebelum menjadi presiden, Obama merupakan senator dari Illinois. Ia kemudian menjabat sebagai Presiden AS selama dua periode, yakni 2009–2017.