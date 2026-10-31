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Peristiwa 31 Oktober: Kakbah Terbakar di Tengah Perang Saudara, Ini Sejarahnya

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 31 Oktober: Kakbah Terbakar di Tengah Perang Saudara, Ini Sejarahnya
Kakbah (foto: dok istimewa)
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JAKARTA - Sejarah Islam mencatat peristiwa memilukan pada 31 Oktober 683, ketika Kakbah di Makkah mengalami kebakaran di tengah konflik politik dan perang saudara, yang melibatkan kelompok pendukung Dinasti Umayyah dan Abdullah bin Az-Zubair.

Peristiwa tersebut terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Saat itu, Abdullah bin Az-Zubair yang berada di Makkah menolak mengakui kekhalifahan Yazid, dan menjadi salah satu tokoh oposisi terhadap pemerintahan Bani Umayyah yang berpusat di Syam.

Konflik semakin memanas ketika pasukan Umayyah berupaya menguasai Madinah dan Makkah. Setelah berhasil menguasai Madinah, pasukan tersebut bergerak menuju Makkah untuk menghadapi kelompok pendukung Abdullah bin Az-Zubair.

Pengepungan Makkah berlangsung selama beberapa pekan. Dalam situasi pertempuran tersebut, kebakaran terjadi di sekitar Kakbah dan menyebabkan bangunan suci umat Islam itu mengalami kerusakan.

Sejumlah catatan sejarah mengaitkan kebakaran tersebut dengan serangan pasukan Umayyah yang menggunakan alat pengepungan. Namun, terdapat pula perbedaan penjelasan mengenai bagaimana api mulai berkobar dan sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan.

      
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