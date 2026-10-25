Dicegat Arab Saudi, Puing Rudal Houthi Jatuh 20 Km dari Makkah

RIYADH – Puing-puing dari pencegatan dua rudal balistik yang diluncurkan oleh milisi Houthi Yaman, kelompok yang didukung Iran, jatuh di beberapa lokasi di wilayah barat Arab Saudi, termasuk di dekat kota suci Makkah.

Seorang juru bicara Pertahanan Sipil Arab Saudi pada Sabtu (24/10/2026) mengatakan bahwa rudal-rudal tersebut berhasil dicegat saat sedang menuju sasaran masing-masing. Beberapa bagian dari rudal tersebut jatuh di Wadi Al-Mughammas, yang berjarak hanya 20 kilometer dari Masjidilharam di Makkah—situs paling suci dalam agama Islam.

Juru bicara tersebut menambahkan bahwa puing-puing hasil pencegatan juga jatuh di kawasan Al-Nuzha di Jeddah, Wadi Jalil di Taif, serta Masturah di Kegubernuran Rabigh.

Pernyataan tersebut tidak menyebutkan adanya korban jiwa maupun perincian lebih lanjut mengenai kerusakan yang terjadi.

Pasukan koalisi yang mendukung pemerintah sah Yaman menyatakan pada Sabtu bahwa mereka telah menembak jatuh rudal-rudal balistik yang diluncurkan oleh milisi Houthi ke arah ibu kota Arab Saudi, Riyadh, serta ke wilayah Taif dan Yanbu. Koalisi tersebut juga melaporkan bahwa sebuah pesawat nirawak (drone) berhasil dilumpuhkan di atas Provinsi Timur pada Sabtu pagi.