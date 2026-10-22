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Bandara King Fahd Diserang, 1 Orang Tewas dan 8 Luka-luka

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |07:47 WIB
Bandara King Fahd Diserang, 1 Orang Tewas dan 8 Luka-luka
Bandara King Fahd Diserang (Foto: dok Wikipedia)
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DAMMAM - Serangan di Bandara Internasional King Fahd, Dammam, Arab Saudi bagian timur, menewaskan satu orang dan menyebabkan delapan lainnya luka-luka. Seluruh korban luka telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi (GACA), mengonfirmasi jatuhnya korban dalam insiden tersebut melalui pernyataan resmi pada Rabu 21 Oktober 2026.

Dilansir dari Al Jazeera, Kamis (22/10/2026). GACA menyebutkan, delapan korban mengalami luka dengan tingkat keparahan bervariasi, mulai dari ringan hingga kritis. Seluruhnya telah dievakuasi ke rumah sakit untuk memperoleh perawatan.

Hingga laporan ini disusun, informasi lebih lanjut mengenai pelaku, jenis serangan, serta kronologi lengkap kejadian belum tersedia dalam keterangan yang disampaikan.

Insiden di Bandara Internasional King Fahd terjadi di tengah meningkatnya ancaman keamanan terhadap sejumlah objek strategis di Arab Saudi.

Pada hari yang sama, dua orang dilaporkan tewas setelah sistem pertahanan udara Saudi mencegat sebuah drone yang diduga hendak menyerang fasilitas di Ladang Minyak Shaybah milik perusahaan energi Saudi Aramco.

 

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Topik Artikel :
Bandara Houthi Arab Saudi
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