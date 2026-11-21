Houthi Kembali Bombardir Riyadh, Tiga Rudal Balistik Berhasil Dicegat

RIYADH- Kelompok Houthi kembali membombardir sejumlah wilayah di Riyadh, Arab Saudi. Namun belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam serangan terbaru tersebut.

Melansir Aljazeera, Sabtu (21/11/2026), Koalisi pimpinan Arab Saudi yang memerangi kelompok Houthi di Yaman berhasil mencegat dan menghancurkan tiga rudal balistik yang ditembakkan oleh kelompok yang didukung Iran tersebut ke arah Riyadh.

Sebelumnya, badan pertahanan sipil Arab Saudi sempat mengeluarkan dua peringatan darurat untuk ibu kota tersebut, namun kemudian mencabutnya tidak lama berselang.

Sebelumnya, serangan kelompok Houthi telah menghantam sebuah menara di kawasan keuangan ibu kotanya, Riyadh. Serangan tersebut dilaporkan mengakibatkan “kerusakan materi”, tetapi tidak menimbulkan korban luka.

Gambar-gambar yang disebarkan oleh media pemerintah mengidentifikasi bangunan tersebut sebagai menara Public Investment Fund (PIF), yang merupakan kantor pusat lembaga dana kekayaan negara Arab Saudi. Menara tersebut juga merupakan gedung pencakar langit tertinggi di Riyadh.