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Arab Saudi Salurkan Bantuan Tahap Awal Bagi Korban Gempa Flores

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |07:37 WIB
Arab Saudi Salurkan Bantuan Tahap Awal Bagi Korban Gempa Flores
KSRelief menyalurkan bantuan tahap pertama untuk korban gempa Flores. (Foto: SPA)
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JAKARTA - Arab Saudi melalui King Salman Humanitarian Aid and Relief Center (KSRelief), bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pada Jumat (6/11/2026) meluncurkan bantuan kemanusiaan tahap pertama bagi warga terdampak gempa bumi di Flores.

Diwartakan SPA, tahap awal ini mencakup penyaluran 15.000 paket pangan dan 15.000 paket perlengkapan kebersihan yang ditujukan untuk membantu lebih dari 75.000 jiwa terdampak gempa. Bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok serta meringankan penderitaan para korban.

Respons darurat ini merupakan bagian dari rangkaian operasi bantuan yang terus dilakukan Kerajaan Arab Saudi melalui KSRelief untuk mendukung masyarakat yang tertimpa bencana di seluruh dunia, sekaligus memitigasi dampak krisis akibat bencana alam.

(Rahman Asmardika)

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