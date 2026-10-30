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Koalisi Saudi Klaim Tembak Jatuh Drone Houthi di Wilayah Makkah

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |15:37 WIB
Koalisi Saudi Klaim Tembak Jatuh Drone Houthi di Wilayah Makkah
Ilustrasi drone (Foto: Freepik)
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MAKKAH - Koalisi pimpinan Saudi mengatakan telah mencegat dan menghancurkan sebuah drone Houthi di wilayah Makkah. Namun, klaim tersebut dibantah pihak Houthi.

Melansir Aljazeera, Jumat (30/10/2026), Juru bicara Houthi, Yahya Saree, membantah klaim koalisi pimpinan Saudi bahwa mereka mencegat drone Houthi di wilayah Makkah. Ia mengatakan bahwa Houthi belum melakukan operasi apa pun hari ini yang menargetkan wilayah Saudi.

Selain itu, ia menekankan bahwa operasi mereka menargetkan fasilitas minyak dan pangkalan militer.

Sebelumnya, koalisi Saudi mengatakan, pertahanan udaranya mencegat dan menghancurkan sebuah drone Houthi di wilayah Makkah.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Makkah Arab Saudi Houthi
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