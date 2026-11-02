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Staf PBB Tewas Usai Ditahan Houthi Lebih dari 2 Tahun

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |06:02 WIB
Staf PBB Tewas Usai Ditahan Houthi Lebih dari 2 Tahun
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
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LONDON - Seorang staf asal Yaman yang bekerja di Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meninggal dunia dalam tahanan kelompok Houthi setelah ditahan secara sewenang-wenang selama lebih dari dua tahun. Kepala Hak Asasi Manusia PBB menyerukan penyelidikan independen atas kematian tersebut serta pembebasan seluruh personel lainnya yang masih ditahan.

Menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, Mohammad el Shami ditahan kelompok Houthi sejak 6 Juni 2024. Hal itu disampaikan Turk dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 31 Oktober 2026, melansi The Arab Weekly.

Keluarga El Shami baru menerima pemberitahuan mengenai kematiannya baru-baru ini, lebih dari sebulan setelah kejadian. Namun, hingga kini mereka belum mendapatkan penjelasan mengenai penyebab maupun kondisi yang melatarbelakangi kematian tersebut.

Turk mendesak dilakukannya penyelidikan secara cepat, independen, dan menyeluruh. Ia juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat seluruh personel PBB lainnya yang ditahan Houthi, termasuk tujuh rekannya dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB, serta para pekerja kemanusiaan dan anggota masyarakat sipil.

Perdana Menteri Yaman turut mengutuk kematian tersebut. Ia menyatakan kelompok Houthi bertanggung jawab penuh dan mendesak agar pihak-pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban. Ia juga menyebut lebih dari 70 pegawai PBB dan puluhan pekerja kemanusiaan lainnya masih ditahan oleh kelompok tersebut.

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Topik Artikel :
Yaman PBB Houthi
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