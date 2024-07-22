Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Tembak Jatuh Rudal yang Ditembakkan Houthi Yaman Usai Serangan Drone

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |16:37 WIB
Israel Tembak Jatuh Rudal yang Ditembakkan Houthi Yaman Usai Serangan Drone
Israel tembak jatuh rudal yang ditembakkan dari Houthi Yaman usai serangan drone (Foto: Reuters)
A
A
A

YAMAN Israel menembak jatuh sebuah rudal yang diluncurkan dari Yaman pada Minggu (21/7/2024). Gerakan Houthi Yaman mengatakan mereka telah menembakkan beberapa rudal ke kota Eilat di Israel setelah serangan publik pertama Israel terhadap kelompok yang bersekutu dengan Iran sehari sebelumnya.

Kelompok Houthi telah meluncurkan rudal dan drone ke Israel dan mengganggu perdagangan global melalui Laut Merah sebagai tanggapan atas serangan Israel di Gaza. Serangan ini semakin membuat Timur Tengah tidak stabil ketika perang di wilayah kantong Palestina berkecamuk setelah sembilan bulan.

Israel mengatakan Houthi telah melancarkan 200 serangan terhadap mereka sejak perang Gaza dimulai, banyak di antaranya dapat dicegat dan sebagian besar tidak mematikan.

Namun serangan pesawat tak berawak Houthi yang jarang terjadi pada Jumat (19/7/2024) menghantam Tel Aviv dan menewaskan satu orang. Kejadian ini mendorong Israel mengumumkan serangan pertamanya terhadap kelompok tersebut pada Sabtu (20/7/2024). Petugas medis setempat mengatakan serangan pesawat tempur terjadi di dekat pelabuhan Hodeidah di Yaman dan menewaskan enam orang.

Gerakan Houthi, yang secara resmi dikenal sebagai Ansar Allah, mengatakan pada Minggu (21/7/2024) bahwa mereka akan terus menyerang Israel sebagai tanggapan.

Juru bicara Houthi Mohammed Abdulsalam mengatakan kepada TV Al Jazeera Qatar bahwa tidak akan ada garis merah karena semua institusi sensitif akan menjadi target mereka.

Militer Israel mengatakan sistem pertahanan rudal Arrow 3 miliknya telah menembak jatuh proyektil rudal permukaan-ke-permukaan yang diluncurkan dari Yaman pada Minggu (21/7/2024) sebelum melintasi wilayah Israel.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177435/pejabat_militer_houthi-gx5P_large.jpg
Panglima Militer Houthi Tewas Akibat Serangan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/18/3044414/drone_as-N8st_large.jpg
Houthi Sukses Rontokkan 7 Pesawat Tanpa Awak Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/18/3036740/serangan-drone-houthi-hantam-tel-aviv-1-tewas-dan-10-terluka-O3Eu2tAFqK.jpg
Serangan Drone Houthi Hantam Tel Aviv, 1 Tewas dan 10 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/18/3029643/intensifkan-serangan-ke-kapal-dagang-houthi-kirim-kapal-drone-berisi-bahan-peledak-ke-laut-merah-TCDKDKJgYh.jpg
Intensifkan Serangan ke Kapal Dagang, Houthi Kirim Kapal Drone Berisi Bahan Peledak ke Laut Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029391/operasi-militer-gabungan-dengan-perlawaran-islam-di-irak-houthi-klaim-serang-target-penting-di-haifa-israel-XkVAQ4t3xl.jpg
Operasi Militer Gabungan dengan Perlawaran Islam di Irak, Houthi Klaim Serang Target Penting di Haifa Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/18/3028816/houthi-targetkan-4-kapal-yang-terkait-dengan-as-inggris-dan-israel-aoDnlA1CwJ.jpg
Houthi Targetkan 4 Kapal yang Terkait dengan AS, Inggris, dan Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement