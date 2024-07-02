Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Houthi Targetkan 4 Kapal yang Terkait dengan AS, Inggris, dan Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |12:14 WIB
Houthi Targetkan 4 Kapal yang Terkait dengan AS, Inggris, dan Israel
Houthi targetkan 4 kapal yang terkait dengan AS, Inggris dan Israel (Foto: Reuters)
A
A
A

YAMAN - Kelompok Houthi Yaman mengatakan pada Senin (1/7/2024) bahwa mereka melakukan empat operasi militer yang menargetkan empat kapal di Laut Merah, Laut Arab dan Mediterania serta Samudera Hindia yang terhubung dengan Amerika Serikat (AS), Inggris dan Israel.

“Dalam operasi pertama, kapal Israel MSC Unific menjadi sasaran di Laut Arab,” kata Yahya Sarea, juru bicara kelompok Yaman, dikutip Reuters.

“Sebuah kapal tanker minyak AS Delonix juga menjadi sasaran dalam operasi kedua yang dilakukan di Laut Merah untuk kedua kalinya pada minggu ini,” lanjutnya.

Operasi ketiga menargetkan kapal pendarat Inggris Anvil Point di Samudera Hindia dan operasi keempat di Laut Mediterania menargetkan kapal yang diidentifikasi Sarea sebagai ‘Pelaut yang Beruntung’.

Reuters tidak dapat segera memverifikasi klaim tersebut. Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman telah melancarkan serangan drone dan rudal di jalur pelayaran sejak November, dengan menyatakan bahwa mereka menunjukkan solidaritas dengan warga Palestina di Gaza.

(Susi Susanti)

      
