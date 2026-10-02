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Gardu Pemasok Listrik ke Masjid Nabawi Dibombardir Milisi Houthi

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |07:46 WIB
Gardu Pemasok Listrik ke Masjid Nabawi Dibombardir Milisi Houthi
Ilustrasi bom drone (Foto: Freepik)
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RIYADH — Serangan milisi Houthi menargetkan Stasiun Distribusi Listrik Taibah di Madinah. Gardu yang diserang pada pukul 05.11 pagi, Selasa 29 September 2026 itu merupakan pemasok listrik ke Masjid Nabawi.

Juru Bicara Resmi Koalisi untuk Memulihkan Legitimasi di Yaman, Mayor Jenderal Turki Al-Malki, menyatakan investigasi dan bukti yang dikumpulkan pihak berwenang telah mengonfirmasi keterlibatan Milisi Houthi dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi teroris pengecut tersebut. Hal ini berdasarkan tinjauan pasca-aksi dan puing-puing drone yang digunakan dalam serangan itu, melansir SPA, Kamis (2/10/2026).

Serangan teroris tersebut mengakibatkan satu transformator listrik tidak berfungsi, tanpa memengaruhi jaringan listrik. Aksi teroris pengecut ini, yang menargetkan fasilitas sipil yang menyediakan listrik ke Masjid Nabawi di Madinah, merupakan kelanjutan dari upaya milisi ekstremis ini untuk menargetkan Dua Masjid Suci dan provokasi yang disengaja terhadap jutaan umat Muslim di seluruh dunia dengan menargetkan Makkah dan Madinah.

Koalisi terus mengambil dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah Milisi Houthi, memastikan perlindungan Dua Masjid Suci dan keselamatan para peziarah di Makkah dan Madinah.

(Arief Setyadi )

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