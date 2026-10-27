Menhan Saudi Bertemu Presiden Iran dalam Pertemuan Negara Pakta Makkah di Teheran

RIYADH - Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, bertemu dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dalam sebuah pertemuan antara perwakilan negara-negara yang tergabung dalam Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah (Makkah Joint Defense Agreement) dengan para pejabat Iran di Teheran pada Senin, (26/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan Arab Saudi juga mengadakan pembicaraan dengan kepala intelijen Turki, Ibrahim Kalin, serta Panglima Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Asim Munir.

Wakil Menteri untuk Diplomasi Publik Arab Saudi menyatakan pada Senin bahwa Menteri Pertahanan, Pangeran Khalid bin Salman, memimpin delegasi ke Teheran untuk melakukan pembicaraan yang bertujuan meredakan ketegangan regional.

Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Krimly mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan negara-negara anggota pakta Makkah untuk menurunkan eskalasi situasi saat ini serta mendorong dialog dan solusi diplomatik. Langkah ini juga mendukung upaya mediasi yang dilakukan oleh Qatar dan Pakistan.