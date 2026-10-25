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OKI Kecam Serangan Houthi di Makkah dan Madinah, Desak Dunia Islam Bertindak Tegas

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |07:25 WIB
OKI Kecam Serangan Houthi di Makkah dan Madinah, Desak Dunia Islam Bertindak Tegas
Sekjen OKI, Ismail Ould Cheikh Ahmed (foto: oic-oci)
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JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Ismail Ould Cheikh Ahmed, mengecam keras serangan yang disebut dilakukan milisi Houthi terhadap Makkah, Madinah, serta wilayah Taif dan Jeddah, Arab Saudi. 

Ia menilai serangan tersebut sebagai tindakan keji yang mencederai kesucian tempat-tempat suci umat Islam dan mengancam keselamatan warga sipil. Ia juga menyoroti penargetan Wadi al-Maghmmas, yang berada di dekat dataran suci Arafat, menggunakan rudal balistik. 

"Tindakan tersebut menunjukkan pengabaian terhadap kesucian tempat-tempat suci Islam serta keselamatan masyarakat sipil," ujar Ismail Ould, dilansir dari oic-oci.org, Minggu (25/10/2026).

Ia juga memperingatkan bahwa aksi kekerasan semacam itu dapat menimbulkan konsekuensi serius apabila terus berlanjut. Karena itu, ia menyerukan negara-negara Islam untuk memperkuat kerja sama dan mengambil sikap tegas serta bertanggung jawab guna mencegah serangan serupa dan menghentikan tindakan yang disebutnya sebagai praktik kriminal milisi Houthi.

"OKI juga menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Saudi untuk menjaga keamanan, kedaulatan, integritas wilayah, serta melindungi keselamatan warga negara dan penduduknya," bebernya.

 

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Topik Artikel :
Arab Saudi OKI Houthi
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