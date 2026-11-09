Gedung Aramco di Riyadh Rusak Parah Dihantam Rudal Balistik Houthi

RIYADH – Gedung milik raksasa minyak Arab Saudi, Aramco, di kawasan Ibu Kota Riyadh mengalami kerusakan akibat serangan rudal. Serangan di kawasan King Abdullah Financial District tersebut diklaim oleh kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran.

Melansir CNN, Senin (9/11/2026), peristiwa ini terjadi setelah pihak Pertahanan Sipil Arab Saudi mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi ancaman terhadap kota tersebut.

Rekaman video yang beredar di media sosial dan telah diverifikasi oleh CNN, memperlihatkan kerusakan pada beberapa lantai Gedung Aramco, dengan jendela-jendela yang tampak hancur. Namun, otoritas Arab Saudi menyatakan bahwa dampak kerusakan tersebut tergolong minim.

Menurut kantor berita resmi Arab Saudi yang mengutip sumber dari Kementerian Energi Saudi, gedung administrasi milik Aramco di Riyadh telah menjadi sasaran upaya serangan. Seorang saksi mata mengaku melihat ambulans menuju ke lokasi kejadian.

“Insiden tersebut mengakibatkan jatuhnya serpihan yang menyebabkan kerusakan ringan pada bangunan, tanpa ada laporan mengenai korban luka maupun korban jiwa,” lapor badan tersebut.

Kelompok Houthi yang dalam tiga bulan terakhir telah meluncurkan rudal dan drone ke berbagai sasaran di seluruh Arab Saudi, menyatakan bahwa serangan terhadap kawasan distrik keuangan Riyadh merupakan salah satu dari beberapa serangan yang mereka lancarkan terhadap fasilitas Aramco.