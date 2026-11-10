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Jelang Haji 1448 H: Arab Saudi Tetapkan 5 Prioritas, Kontrak dan Visa Jadi Sorotan

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |07:38 WIB
Jelang Haji 1448 H: Arab Saudi Tetapkan 5 Prioritas, Kontrak dan Visa Jadi Sorotan
Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Al-Rabiah (foto: dok spa.gov.sa)
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JEDDAH - Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Al-Rabiah meminta seluruh kantor urusan haji, dari berbagai negara mempercepat persiapan penyelenggaraan ibadah Haji 1448 Hijriah. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah penyelesaian kontrak layanan dan penerbitan visa jauh sebelum batas waktu 1 Syawal.

Dilansir dari spa.gov.sa, Selasa (11/10/2026). Hal tersebut disampaikan Tawfiq dalam pertemuan berkala bersama para kepala kantor urusan haji yang dihadiri perwakilan dari 76 negara. Pertemuan tersebut membahas berbagai persiapan untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang berjalan lancar.

Agenda itu merupakan bagian dari Konferensi dan Pameran Haji keenam yang berlangsung di Jeddah Superdome pada 8-11 November 2026, dengan mengusung tema "Dari Makkah ke Dunia".

Dalam pertemuan tersebut, Tawfiq memaparkan lima prioritas utama penyelenggaraan Haji 1448 H. Di antaranya kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditentukan dan percepatan persiapan sejak dini.

Dia meminta kantor-kantor urusan haji segera menyelesaikan kontrak layanan, mempercepat penerbitan visa, serta mengamankan kesepakatan awal dengan maskapai penerbangan. Seluruh kontrak juga harus didokumentasikan melalui platform elektronik yang telah disediakan.

Selain persiapan administrasi, kesehatan dan keselamatan jemaah menjadi perhatian utama pemerintah Arab Saudi. Tawfiq menegaskan, seluruh calon jemaah harus menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum berangkat dari negara masing-masing.

 

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Topik Artikel :
Arab Saudi Haji 2027 Haji
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