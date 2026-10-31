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Wamenhaj Buka Peluang Non-Muslim Jadi Petugas Haji, Ini Alasannya

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |10:10 WIB
Wamenhaj Buka Peluang Non-Muslim Jadi Petugas Haji, Ini Alasannya
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak (foto: dok ist)
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JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong pelibatan masyarakat lintas agama dalam mendukung pelayanan jemaah haji Indonesia. Gagasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat toleransi, kebinekaan, dan semangat gotong royong dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Dahnil mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang majemuk. Keberagaman tersebut dinilai sebagai kekuatan bangsa yang perlu tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik.

Menurutnya, pelayanan kepada jemaah haji tidak hanya dapat didukung oleh umat Islam, tetapi juga masyarakat dari berbagai latar belakang agama melalui semangat kemanusiaan dan persaudaraan.

"Fokus kita adalah memastikan jemaah haji menjadi simbol toleransi bagi umat beragama. Nantinya, petugas-petugas haji dapat melibatkan saudara-saudara kita dari kalangan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagainya," ujar Dahnil, Sabtu (31/10/2026).

Dia menjelaskan, pelibatan masyarakat lintas agama merupakan salah satu cara menghadirkan toleransi secara nyata. Menurutnya, toleransi tidak cukup diwujudkan melalui sikap saling menghormati, tetapi juga melalui kerja sama dan kontribusi bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Dalam konteks penyelenggaraan haji, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang agama diharapkan dapat mendukung pelayanan kepada jemaah sekaligus memperlihatkan bahwa nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial melampaui perbedaan keyakinan.

 

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Topik Artikel :
Jamaah Haji Haji Haji 2027
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