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Arab Saudi Siap Gelar Konferensi dan Pameran Haji ke-6 di Jeddah Bulan Depan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |22:15 WIB
Arab Saudi Siap Gelar Konferensi dan Pameran Haji ke-6 di Jeddah Bulan Depan
Ilustrasi.
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JEDDAH - Arab Saudi akan menyelenggarakan Konferensi dan Pameran Haji edisi keenam d Jeddah mulai tanggal 8-11 November 2026. Menghadirkan lebih dari 15 zona dan program utama haji, acara ini akan memungkinkan kantor urusan haji, penyedia layanan, serta berbagai entitas terkait untuk memfinalisasi pengaturan dan melakukan persiapan lebih dini bagi musim haji 1448 H.

Diwartakan SPA, Rabu, (21/10/2026), konferensi ini mencakup tiga jalur utama dalam programnya. Jalur pertama berfokus pada infrastruktur dan layanan operasional, yang meliputi transportasi dan logistik, manajemen fasilitas, akomodasi dan perhotelan, serta katering dan nutrisi. Jalur pemberdayaan dan integrasi mencakup aspek keamanan dan keselamatan, layanan kesehatan, media dan komunikasi, serta teknologi dan inovasi. Sementara itu, jalur pengembangan dan keberlanjutan mencakup sektor nirlaba, kewirausahaan, pelatihan dan kualifikasi, serta upaya untuk memperkaya pengalaman para jemaah.

Para peserta dan pengunjung konferensi juga akan memiliki akses ke berbagai zona khusus yang mencakup beragam bidang.

"Oasis kesehatan" (health oasis) akan mempertemukan entitas pemerintah, penyedia layanan, dan perusahaan yang bergerak di sektor kesehatan, sementara "oasis teknologi" (technology oasis) akan menampilkan berbagai solusi digital. "Oasis penerbangan" (aviation oasis) akan menghadirkan otoritas regulasi, maskapai penerbangan, dan penyedia layanan yang terlibat dalam mobilitas serta layanan kedatangan jemaah. Adapun "oasis media" (media oasis) akan menjadi ruang bagi organisasi media dan entitas komunikasi untuk memaparkan inisiatif serta praktik terkait pelayanan kepada jemaah haji.

Kementerian Haji dan Umrah mengundang berbagai entitas, pihak-pihak terkait, dan para pakar untuk mendaftar serta berpartisipasi dalam konferensi edisi keenam ini, guna memanfaatkan beragam program dan kegiatan yang ditawarkan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui situs web konferensi di https://hajjconfex.com/visitor-registration.

(Rahman Asmardika)

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