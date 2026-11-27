Kilang Minyak Arab Saudi Diserang, Satu Pekerja Nepal Tewas

ARAB SAUDI - Seorang pekerja tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan terhadap kilang minyak di wilayah Jazan, Arab Saudi, pada Kamis 26 November 2026.

Seorang pejabat Kementerian Energi Arab Saudi menyatakan, bahwa "proyektil udara musuh" menghantam kilang tersebut hingga memicu kebakaran dan menyebabkan sejumlah kegiatan operasional di fasilitas itu dihentikan sementara. Kebakaran berhasil dipadamkan.

Berdasarkan informasi awal, serangan tersebut menewaskan seorang pekerja berkewarganegaraan Nepal. Sementara itu, beberapa pekerja lain dari berbagai negara mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan berbeda.

"Para korban luka sedang menerima perawatan medis yang diperlukan," ujar pejabat tersebut, dilansir dari trtworld, Jumat (27/11/2026).