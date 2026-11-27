Tragis! Janda Muda Dibunuh Secara Sadis, Jasadnya Dikubur tanpa Busana di Kebun Sawit

PANGKALPINANG – Warga digegerkan dengan penemuan mayat perempuan yang terkubur di sebuah kebun sawit di Desa Sinar Baru, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung.

Korban diketahui merupakan seorang janda berusia 37 tahun asal Pangkalpinang yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak lima hari lalu.

“Saat ditemukan kondisi korban tanpa busana dan terdapat sejumlah luka pada bagian tubuh mulai dari kepala hingga badan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tajam,” katanya, Kamis (26/11/2026).

Anak korban, Raisya Ramadhani, menuturkan bahwa sebelum hilang, dirinya sempat mengantarkan sang ibu ke sebuah minimarket. Di lokasi tersebut, ibunya bertemu dengan seorang pria yang sudah dikenal dekat oleh pihak keluarga.

Menurut Raisya, setelah pertemuan itu, dirinya tidak pernah lagi bertemu dengan ibunya dan nomor telepon seluler korban juga tidak dapat dihubungi sama sekali. Pihak keluarga kemudian membuat laporan orang hilang ke Polda Kepulauan Bangka Belitung.