Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Pengamen Ondel-Ondel di Tangerang, Dipicu Uang Rp500 Ribu

TANGERANG - Seorang pengamen ondel-ondel berinisial D ditemukan tewas di pinggir Jalan Tol Tangerang-Jakarta, Pinang, Kota Tangerang, setelah dibunuh temannya sendiri berinisial MA (18) akibat tuduhan pencurian uang Rp500.000.

"Pada Senin tanggal 16 November 2026 sekitar jam 12.30 WIB, pelaku Muhammad Arif mengambil tas milik korban D yang berisikan uang Rp500.000," kata Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Gunawan saat dihubungi wartawan, Kamis (19/11/2026).

Gunawan menyebutkan, pelaku melakukan pencurian saat korban tidur di depan kontrakan saksi berinisial P. Karena curiga, korban menanyakan kepada pelaku terkait letak tas dan uang miliknya.

"Namun pelaku hanya mengembalikan tas korban dan uang sudah tidak ada," ujarnya.

Pada Senin (16/11/2026), korban menjanjikan untuk bertemu dengan pelaku pada Selasa (17/11/2026) pukul 01.30 WIB di depan rumah saksi P. Keduanya terlibat cekcok mulut yang berujung perkelahian.