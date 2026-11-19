Pengamen Ondel-Ondel di Tangerang Ternyata Dibunuh Temannya, Pelaku Ditangkap!

JAKARTA - Pengamen ondel-ondel berinisial D ditemukan tewas di pinggir Jalan Tol Tangerang-Jakarta, Kampung Sawah Dalam, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Ternyata, pelaku dibunuh sesama rekannya berinisial MA.

Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Gunawan mengatakan, pelaku saat ini sudah ditangkap.

“Sudah (ditangkap). Pelaku berinisial MA, teman sesama pengamen,” kata Gunawan saat dihubungi, Kamis (19/11/2026).

Gunawan menyebutkan, dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan kematian.

“Tersangka MA mengakui telah menganiaya korban sehingga korban meninggal dunia,” pungkasnya.

Sebelumnya, warga Kampung Sawah Dalam, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang digegerkan adanya mayat pria yang ditemukan di pinggir Jalan Tol Tangerang-Jakarta. Korban diketahui merupakan pengamen ondel-ondel berinisial D.